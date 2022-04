SERIE A – Salvezza, la Salernitana adesso ci crede: battuta la Fiorentina 2-1

Terza vittoria consecutiva per la Salernitana, adesso la salvezza non è più impossibile

Importante vittoria della Salernitana in chiave salvezza. Con la Fiorentina la squadra di Nicola centra la terza vittoria consecutiva e spera nel miracolo a cinque giornate dalla fine. Campani che passano in vantaggio Djuric al 9' del primo tempo. Nella ripresa una Fiorentina irriconoscibile, trova il pari con Saponara, ma a 10 minuti dal termine Bonazzoli trova il gol del definitivo 2-1 approfittando di un grave errore di Igor. Brusca frenata per la squadra di Italiano nella corsa all'Europa.