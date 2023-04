Salernitana, Bradaric: “Inter? Possiamo fare una bella partita. Tutto è possibile”

Il difensore della formazione granata ha parlato del prossimo impegno in programma venerdì contro i nerazzurri

Domagoj Bradaric, difensore della Salernitana, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match pareggiato 1-1 sul campo dello Spezia. Nel mirino la prossima partita di campionato, in programma venerdì sera contro l'Inter, con la voglia e la consapevolezza di poter fare bene: "Siamo una buona squadra, in casa nostra tutto è possibile. Non vediamo l'ora di affrontare l'Inter, abbiamo dei tifosi che ci spingono tanto, credo che abbiamo buone possibilità di fare una bella partita".