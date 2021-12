Salernitana, un calciatore positivo al Covid e divieto di partire per Udine: la nota

Il Covid torna a preoccupare anche in Italia. La partita di Serie A in programma domani tra Udinese e Salernitana è a rischio

Il Covid torna a preoccupare anche in Italia. La partita di Serie A in programma domani tra Udinese e Salernitana è a rischio, questi sono gli aggiornamenti riportati dal sito ufficiale del club campano: "L’U.S. Salernitana 1919 comunica che a seguito della rilevata positività al Covid-19 da parte di un calciatore, l’ASL di Salerno ha fatto divieto assoluto di far intraprendere il viaggio della squadra per la trasferta di Udine con volo di linea così come programmato.