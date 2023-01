Sky – La Salernitana ha deciso: esonero in arrivo per Nicola

Anche la Salernitana è pronta a cambiare allenatore: esonerato Davide Nicola dopo la sconfitta per 8-2 contro l'Atalanta

Anche la Salernitana è pronta a cambiare allenatore. Dopo la svolta in casa Cremonese, ecco un altro ribaltone in panchina in Serie A. Fatale l’8-2 di ieri sul campo dell’Atalanta. Dopo una notte riflessioni, iniziate già ieri, ecco la decisione.