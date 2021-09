Salernitana, preso Gondo: svincolato dalla Lazio, la FIGC vuole vederci chiaro

L'ivoriano torna in Campania, ma l'operazione desta sospetti: tra i due club, infatti, non possono esserci operazioni dirette

Nuova operazione per la Salernitana, che si è assicurata le prestazioni di Cedric Gondo. Fin qui niente di strano, se non fosse che 24 ore fa il giocatore era un tesserato della Lazio, e i due club (in attesa che Lotito esca completamente dalla società granata) non possono completare trattative dirette. L'escamotage è stato quello di svincolare l'attaccante ivoriano dai biancoceleste, così da poter firmare per la Salernitana con lo status di svincolato. I tempi decisamente ravvicinati tra lo svincolo e la nuova firma, come scrive La Gazzetta dello Sport, hanno però suscitato qualche apprensione in Federcalcio. Da qui la decisione di monitorare la situazione da parte della FIGC.