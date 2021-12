Salernitana-Inter, i tifosi eleggono il migliore in campo: vince Calhanoglu

Il centrocampista turco si impone nel sondaggio social indetto dal club nerazzurro: al secondo posto Sanchez

Sesta vittoria consecutiva in campionato per l'Inter e quinto successo di fila senza subire gol. Con il risultato ottenuto allo Stadio Arechi grazie ai gol di Perisic, Dumfries, Sanchez, Lautaro e Gagliardini, i nerazzurri si portano a quota 43 punti consolidando il primo posto in classifica.