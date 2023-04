Salernitana-Inter, Sky o DAZN? Dove vedere la partita in tv e streaming

L'Inter dopo il pareggio contro la Juventus in Coppa Italia fa visita venerdì alla Salernitana: dove vedere la partita in tv e streaming

Salernitana- Inter , valida per la 29ª giornata di Serie A, è in programma venerdì 7 aprile alle ore 17:00.

DOVE VEDERLA IN TV

Salernitana-Inter sarà trasmessa in esclusiva venerdì 7 aprile alle ore 17:00 da DAZN. Il match sarà visibile tramite attraverso l'app di DAZN su smart tv e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet.