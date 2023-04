Salernitana-Inter, venerdì alle 17 in campo: Sky o Dazn? Dove vedere la gara in tv

Dopo il pareggio in Coppa Italia in casa della Juventus nell'andata delle semifinali di Coppa Italia, l'Inter deve reagire anche in campionato

Andrea Della Sala

Dopo il pareggio in Coppa Italia in casa della Juventus nell'andata delle semifinali di Coppa Italia, l'Inter deve reagire anche in campionato dopo la brutta sconfitta con la Fiorentina. La squadra di Inzaghi anticipa al venerdì, avendo poi martedì l'andata dei quarti di Champions in casa del Benfica.

Ecco dove sarà possibile vedere la gara: Salernitana-Inter sarà trasmessa in esclusiva venerdì 7 aprile alle ore 17:00 da DAZN. Il match sarà visibile tramite attraverso l'app di DAZN su smart tv e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet.