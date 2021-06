Salernitana, inviati i documenti per nodo multiproprietà. Risposta Figc ai primi di luglio

La neopromossa in Serie A ha inviato nell'ultimo giorno utile i documenti per risolvere il nodo della multiproprietà

Andrea Della Sala

E' appena arrivata alla Federcalcio la proposta di trust per la Salernitana da parte del presidente della Lazio, Claudio Lotito, e delle due società proprietarie del club campano, una di Enrico Lotito e una di Marco Mezzaroma. Lo apprende l'ANSA. Una mail con la soluzione ipotizzata e' stata recapitata in serata, nell'ultimo giorno valido per non infrangere le regole Figc che vietano la proprietà di due club nella stessa serie. Il trust si e' reso necessario con la promozione della Salernitana in serie A.

La Figc ha ricevuto intorno alle 22.35 i documenti inviati dalla Salernitana per risolvere il nodo della multiproprietà. Un'ora e mezza prima del gong (la Federazione aveva dato di tempo fino al 25 giugno), la societa' di Claudio Lotito e Marco Mezzaroma ha trasmesso via pec gli incartamenti del trust, lo strumento che dovrebbe consentire ai campani di risolvere l'incompatibilità prevista dalle norme federali e di partecipare al prossimo campionato di serie A. "La analizzeremo da domani", fanno sapere da via Allegri dove, adesso, dovranno verificare che siano stati rispettati tutti i parametri fissati dalla Figc per rendere lo strumento del trust compatibile con le norme federali. Il contenuto del documento, al momento, resta ancora sconosciuto.

Entro lunedi', poi, la Salernitana dovra' formalizzare l'iscrizione al campionato di serie A: per quella data potrebbero arrivare gia' le prime indicazioni anche se l'ufficialita' dovra' essere ratificata in un Consiglio Federale che si terra' nei primi giorni di luglio. Da quanto si apprende il trust potrebbe anche avere vita breve: Andrea Radrizzani, gia' proprietario del Leeds United, dopo aver formulato un'offerta per l'acquisizione della Salernitana nei giorni scorsi, sembra intenzionato a trattare anche con il trustee che dovra' gestire la cessione dei granata.