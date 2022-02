Milan, Messias: “Volevamo vincere, ma lotteremo fino alla fine per Scudetto e Coppa Italia”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo Salernitana-Milan, Junior Messias ha espresso tutta l'amarezza dei rossoneri

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo Salernitana-Milan , Junior Messias ha espresso tutta l'amarezza dei rossoneri per la mancata vittoria dell'Arechi:

"Siamo delusi per il risultato, anche perché la squadra ha giocato. Questa era una partita da vincere. Se vogliamo vincere qualcosa, dobbiamo capire che ogni partita è una finale, non importa dell'avversario. Non vogliamo vincere lo scudetto, c'è anche la Coppa Italia. Ci proveremo fino alla fine".