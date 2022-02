Milan, Pioli a Sky: “Troppo frenetici, pagati errori a caro prezzo. Volevamo di più”

Serata amara per il Milan di Stefano Pioli, che non va oltre il 2-2 contro la Salernitana e si mette a tiro di sorpasso dell'Inter

"Oggi la squadra di sicuro non ha giocato bene dal punto di vista tecnico, siamo stati troppo frenetici e non puliti nelle giocate. Abbiamo pagato a caro prezzo alcune ingenuità. Siamo partiti bene, poi ci voleva più lucidità. Abbiamo avuto alcune occasioni per tornare in vantaggio, è un peccato. Quando non giochiamo da Milan, è sempre un'occasione sprecata. Siamo delusi, volevamo giocare meglio ma non ci siamo riusciti. Abbiamo approcciato bene, ma poi qualche errore ci è costato caro. E' un piccolo punto, volevamo molto di più. Non è stata la nostra miglior serata".