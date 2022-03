Salernitana, Nicola in conferenza: “Contento della mentalità della squadra”

Le parole del tecnico granata dopo la sconfitta con l'Inter raccolte dall'inviata al Meazza Eva A. Provenzano

Davide Nicola, allenatore della Salernitana, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta con l'Inter al Meazza. Queste le sue dichiarazioni, raccolte dall'inviata di Fcinter1908.it allo stadio: "Sono contento, le cose non sono tutte andate male. I miei hanno cercato di giocarsela. Sarei preoccupato se non ci avessimo provato. Ho visto una squadra che ha sbagliato. Poteva avere maggiore ardore. Non ho visto una squadra arrendevole. Siamo usciti impattando la partita come nei primi venti minuti. Bisogna rimanere sul pezzo e non bisogna essere schiavi delle emozioni è unico modo per vincere più gare possibili. Sono contento che la mentalità debba essere questa ma dobbiamo fare meglio di stasera. Era la prima fuori casa per me. Non ci sono tutte cose da buttare.