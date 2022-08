Salernitana, Pirola: “Non vedo l’ora di iniziare e di mettermi a disposizione del mister”

Il neo acquisto della Salernitana, Lorenzo Pirola, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club. Queste le parole del difensore arrivato in prestito dall'Inter. "Ho sensazioni bellissime e positive già da quando ho fatto le visite mediche a Salerno. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura per me. Sono molto contento di giocarmi le mie chances in una società che mi ha voluto fortemente, non vedo l’ora di iniziare e di mettermi a disposizione del mister".