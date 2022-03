Salernitana, Ribery salta l’Inter. Sabatini: “Sarà multato. Voglio capire se…”

Brutta disavventura per Franck Ribery, coinvolto in un incidente stradale nel quale ha rimediato fortunatamente solo un lieve trauma cranico. Il francese dovrà però saltare la sfida di venerdì sera contro l’Inter. Walter Sabatini,...

Brutta disavventura per Franck Ribery, coinvolto in un incidente stradale nel quale ha rimediato fortunatamente solo un lieve trauma cranico. Il francese dovrà però saltare la sfida di venerdì sera contro l'Inter. Walter Sabatini, direttore sportivo della Salernitana, ha parlato dell'accaduto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: "E' successo una cosa spiacevole ma a noi interessa che Ribery stia bene; era andato a cena, è rientrato tardi e non avrebbe dovuto. Si è già scusato e si spiegherà con l'allenatore ma direi di ridimensionare la vicenda. Avrà una multa perché c'è un regolamento interno, ora vogliamo capire se con lui c'erano anche altri giocatori. Se così dovesse essere pagheranno anche loro dazio. Ma alla salvezza crediamo, come crediamo di poter fare risultato anche venerdi prossimo".