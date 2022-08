Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Salernitana-Sampdoria: c’è Candreva

Alle 18.30 si gioca Salernitana-Sampdoria per la 3ª giornata di Serie A. Nicola sceglie Dia con Bonazzoli, conferme per Candreva e Mazzocchi da esterni. Giampaolo invece a sorpresa schiera dal 1' Depaoli e non Bereszynski in difesa, c'è Villar al posto di Vieira in cabina di regia. Conferma per Caputo in attacco. Di seguito le formazioni ufficiali: