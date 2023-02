Salernitana, Paulo Sousa è arrivato a Salerno: manca solo l’annuncio

Non c'è ancora l'annuncio ufficiale da parte della Salernitana ma Paulo Sousa può essere considerato il nuovo allenatore dei campani

Non c'è ancora l'annuncio ufficiale da parte della Salernitana ma Paulo Sousa può essere considerato il nuovo allenatore dei campani. Il portoghese è arrivato intorno alle 14.15 al Mary Rosy, quartier generale del club campano. Giunto a Salerno a bordo di un van, è entrato nel centro sportivo da un ingresso secondario, dribblando i tanti cronisti che attendevano per documentare l'evento. "La firma è prossima, ci mancano solo dei dettagli contrattuali", ha spiegato il ds Morgan De Sanctis, confermando che Sousa si legherà alla Salernitana fino a giugno e che il contratto prevede un'opzione di rinnovo biennale in caso di salvezza.