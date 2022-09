Salihamidzic: “Ecco la nostra filosofia. Abbiamo regole finanziarie. Quando rinnoviamo…”

In una lunga intervista a El Pais, Hasan Salihamidzic ha spiegato qual è la filosofia del Bayern Monaco. Il club bavarese è uno dei pochi top club europei che riesce a coniugare stabilità finanziaria e grande competitività. "Abbiamo una responsabilità. Non abbiamo tanti soldi per investire 160 milioni di euro in un giocatore di 34 anni, chiunque sia. Per noi finanziariamente non sarebbe possibile e questa non è un'eccezione nemmeno in Europa. È il risultato di anni di lavoro. I giocatori che hanno voluto firmare con noi in questo mercato lo hanno fatto perché hanno visto che il Bayern costruisce una squadra in modo coerente da molte stagioni. Vogliamo essere i migliori. È nel nostro DNA".

"Lewandowski? Abbiamo delle regole finanziarie: quando rinnoviamo i contratti a giocatori con più di 30 anni, non lo facciamo per più di una sola stagione. È un errore? Non lo so. Siamo felici e anche per il Barcellona è stato un successo. Ne più ne meno. Non eravamo disposti a dare a Lewandowski, che ha 34 anni, un contratto quadriennale, pagando uno stipendio così alto. Anche questo fa parte di una strategia. Non abbiamo abbastanza soldi per fare una cosa del genere. Non so se il Barcellona ce l'abbia o meno, ma per noi finanziariamente non sarebbe possibile. Il Real Madrid rinnova anno dopo anno il contratto di Modric... L'ho detto a Lewandowski: rinnoviamo per un anno. Ma ovviamente capisco che per lui, a 34 anni, firmare un contratto quadriennale sia qualcosa di estremamente positivo".