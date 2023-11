Champions League, Salisburgo-Inter: dalla doppia finale all’andata, i precedenti

I PRECEDENTI

Sono tre i precedenti ufficiali tra Inter e Salisburgo, tutti vinti dai nerazzurri. I primi due coincidono con la doppia sfida della finale di Coppa UEFA 1993/94. L'Inter conquistò la sua seconda Coppa UEFA grazie a due vittorie per 1-0: gol di Nicola Berti in Austria e rete di Wim Jonk a San Siro. Mentre il terzo confronto è proprio quello andato in scena a San Siro nella terza giornata del gruppo D.