Salvatore Esposito: “Addio Inter? Nessun problema. Il più forte dei tre fratelli…”

Salvatore Esposito, centrocampista classe 2000 della Spal, nonché fratello maggiore di Sebastiano e Francesco Pio, parla al Corriere dello Sport tra passato, presente e futuro. Rimpianti per il passato? Risponde così Esposito: “Ma no, ognuno ha il diritto di fare le sue scelte e l’Inter con me ad un certo punto l’ha fatta in una direzione. Bene così, nessun problema”.