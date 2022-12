Salvatore Esposito: “Napoli? Distanza dall’Inter notevole. L’incantesimo…”

Il celebre attore e tifoso del Napoli Salvatore Esposito, in libreria con "Eclissi di Sangue", è intervenuto a 'Radio Marte' in Marte Sport Live: "Il paragone Maradona-Messi non esiste proprio, non potrà mai esserci anche se Leo dovesse vincere il Mondiale. E non lo dico solo io che sono tifoso del Napoli. Lo dicono coloro che hanno giocato con Diego e hanno poi visto Messi. Del resto Messi ha vinto scudetti e titoli sempre protetto da grandi club e grandi allenatori, Diego ha vinto a Napoli e con un'Argentina molto più scarsa di quella attuale. Ma poi vogliamo mettere le squadre del Mondiale 86 o le avversarie del Napoli negli anni '90, quando in Italia c'era il miglior campionato del mondo? Per questo non ci sono paralleli possibili. A Messi ovviamente auguro di vincere il Mondiale, è stato il più grande degli ultimi anni ma non sarà mai come Diego.