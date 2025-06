"Da piccoli lo mettevamo in porta quando giocavamo perché era comunque alto, adesso è lì a giocare con Lautaro con la maglia dell'Inter. Difficile da spiegare queste emozioni. Io ho avuto la fortuna di vederlo da vicino allo Spezia negli ultimi due anni: nella prima stagione ha fatto fatica e ha accusato il salto dalla Primavera, ma quest'anno è stato fuori categoria, ha spostato gli equilibri. Ciò che lo contraddistingue è che si vuole sempre migliorare e non si accontenta mai: queste sono le due sue qualità più grandi. Adesso sta raggiungendo la maturità per poter poi vivere uno spogliatoio del genere, è pronto perché ha doti fisiche e tecniche che in Italia non è facile trovare"