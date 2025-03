Intervistato da Radio Marte, Salvatore Esposito ha chiarito la sua posizione rispetto al "caso Lautaro", al quale non è stata comminata nessuna squalifica dopo Juve-Inter. Palese il disappunto dell'attore: "Non sono arrabbiato ma schifato per la vicenda Lautaro, - ha ribadito con forza - stanno passando sotto traccia tante cose: la mancata ammonizione di Mkhitaryan, la bestemmia di Lautaro, in cui lui e la società stanno facendo una figura pessima, come capitò nel caso Acerbi-Juan Jesus. Sia chiaro, chi vincerà lo scudetto lo vincerà per merito e non per tali questioni poco condizionanti. Del resto il Napoli è ultimo in classifica per presunti episodi a favore decretati dal Var", ha sottolineato.