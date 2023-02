Salvini: “Derby? Puoi perderlo, ma devi giocarlo. Tra Pioli e Leao tengo…”

Così il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, ospite a 'The Breakfast Club' su Radio Capital

“I derby si possono perdere, le partite si possono perdere ma le devi giocare". Così il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, ospite a 'The Breakfast Club' su Radio Capital. "Pioli non penso abbia il pieno controllo della situazione, con tutto l’amore per l’allenatore che ci ha fatto tornare a vincere lo scudetto. Ma onestamente tra Pioli e Leao mi tengo Leao”, ha aggiunto.