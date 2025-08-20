"Il problema per tutti i milanesi è la città ferma, quindi reinvito il sindaco Sala, a prescindere da un processo che sono sicuro e spero vedrà l'innocenza di tutti gli indagati, a riflettere se trascinare per un anno e mezzo la città ferma o se farsi da parte e lasciare che siano i cittadini a parlare": lo ha detto il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini a margine di un sopralluogo in via Bolla a Milano.

A settembre, poi, ci sarà da risolvere il nodo San Siro con la delibera della vendita dello stadio ai club che arriverà in Consiglio comunale: "Stanno discutendo senza arrivare a niente, siamo come il gioco dell'oca, abbiamo perso 5 anni e abbiamo perso un miliardo di euro di investimenti privati e siamo passati da Rozzano e San Donato per tornare a San Siro. Non sono d'accordo su nulla - ha aggiunto Salvini - . Se la sinistra non è in grado di governare Milano che ospiterà le Olimpiadi invernali fra pochi mesi e che ha bisogno di correre, di investire, di attrarre, di crescere e di innovare... Non si può tenere una città, che è la più dinamica d'Italia, bloccata per un anno e mezzo".