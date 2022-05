Salvini annuncia: “Sarò a Reggio Emilia per Sassuolo-Milan. Auguri all’Inter”

Il segretario della Lega Nord, noto tifoso rossonero, sarà presente quest'oggi sugli spalti del Mapei Stadium

Ci sarà anche Matteo Salvini sulle tribune del Mapei Stadium di Reggio Emilia in occasione di Sassuolo-Milan, partita che può consegnare lo scudetto ai rossoneri. Il segretario della Lega Nord, nel suo intervento alla giornata conclusiva della settima edizione della Scuola di Formazione Politica del partito, si è concesso una divagazione calcistica: "Un liquido bianco? Con i tempi che corrono mi potrebbero dire che bevo vodka, il che mi creerebbe problemi geopolitici e siccome oggi pomeriggio vado a Reggio Emilia guidando, mi manca giusto quello", ha scherzato il leader della Lega quando gli è stato passato un bicchiere d'acqua. "Non parlo di calcio, l'ho detto ai giornalisti, faccio gli auguri agli interisti che sono qua perché sono vicini a un prossimo inevitabile trionfo. Anche la scaramanzia fa parte... ci sono degli interisti qui? Potete accompagnarli fuori cortesemente? Renziani si, interisti non possiamo...".