Samaden, quale futuro dopo l’Inter? “Arrivate due offerte dalla Serie B”

Roberto Samaden ha deciso di lasciare l'Inter dopo oltre 30 anni per cercare nuovi stimoli e abbracciare una nuova esperienza. L'attuale responsabile del settore giovanile nerazzurro è pronto a voltare pagina. Al momento, non c'è ancora un accordo con la nuova squadra ma le offerte per Samaden non mancano e nelle prossime settimane qualche pista potrebbe essere ancor più approfondita.