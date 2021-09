Sampdoria, contro l’Inter D’aversa dovrà fare a meno di Murru e Vieira

In casa Samp, prossimo avversario dell'Inter, D'Aversa dovrà fare a meno di due giocatori: Nicola Murru e Ronaldo Vieira

Alla ripresa del campionato l'Inter sarà ospite della Sampdoria al Marassi. La squadra di Inzaghi vuole la terza vittoria consecutiva in campionato, a pesare saranno i tardi ritorni dei sudamericani dopo le gare con le nazionali.

In casa Samp D'Aversa dovrà fare a meno di due giocatori: Nicola Murru e Ronaldo Vieira proveranno a essere in panchina nel match tra Sampdoria e Inter. Difficile comunque vedere in campo i due blucerchiati.