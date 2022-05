Giampaolo: “Ultime con Fiorentina e Inter? Non so quanti, ma ci servono punti”

Il tecnico blucerchiato ha parlato alla fine della gara contro la Lazio di Sarri finita due a zero per i biancocelesti

Marco Giampaolo , allenatore della Sampdoria , dopo la sconfitta con la Lazio, ai microfoni di DAZN si è soffermato sul finale di stagione. Quello della sua squadra comprende anche il match, l'ultimo di stagione, a San Siro contro l'Inter . Questo è quanto ha detto il tecnico: «Rispetto al passato abbiamo giocato meglio, sia in fase di possesso che in fase di non possesso, al di là del risultato finale che ci vede perdenti. Ma la squadra ha giocato con più coraggio».

Non si possono fare calcoli. Settimana scorsa ho detto che la quota salvezza non la conosco e che ci serviva ancora qualche punto. Ne abbiamo altre due a disposizione e dobbiamo fare qualche punto questo sì, non so quanti, ma il massimo di quanto sapremo andarcene a prendere.