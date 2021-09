Samp, verso l’Inter: a parte Ekdal e Gabbiadini. In quattro tornano in gruppo

Le ultimissime dall'allenamento dei blucerchiati in vista della sfida di campionato di domenica contro l'Inter

La Sampdoria è tutta al “Mugnaini”. Con i ritorni a Bogliasco di Bartosz Bereszynski e Radu Dragusin, mister Roberto D’Aversa e staff hanno riabbracciato tutti i blucerchiati rientrati dagli impegni con le nazionali. Il polacco e il rumeno hanno svolto con la squadra la prima parte dell’allenamento al pari di Nicola Murru ed Ernesto Torregrossa, al primo test in gruppo. Gruppo che, in vista dell’Inter, ha affrontato in partitella la Primavera di Felice Tufano. Albin Ekdal ha svolto un percorso personalizzato; Manolo Gabbiadini il proprio programma di recupero agonistico. Domani, venerdì, i ragazzi torneranno in campo per una seduta mattutina.