Samp-Inter, Ekdal out per un problema alla schiena. Spazio ad Adrien Silva

Con ogni probabilità Ekdal non sarà disponibile contro i nerazzurri e spiana la strada a Silva per affiancare Thorsby a centrocampo

-4 alla sfida di Marassi tra la Sampdoria di D'Aversa e l'Inter di Inzaghi . La squadra blucerchiata, però, sta perdendo qualche pezzo importante del suo undici titolare, come riporta l'edizione odierna del Secolo XIX: "La Samp è tornata ieri ad allenarsi a Bogliasco per preparare la sfida contro l'Inter di domenica al Ferraris (12.30). La cattiva notizia è che è già rientrato anticipatamente anche Albin Ekdal per un risentimento alla schiena patito con la sua nazionale.

Significa che con ogni probabilità non sarà disponibile contro i nerazzurri e spiana la strada a Silva per affiancare Thorsby a centrocampo. Ha invece lavorato per la prima volta con il gruppo il giovane fantasista olandese Mohamed Ihattaren, mentre Nicola Murru ed Ernesto Torregrossa, entrambi non al meglio, hanno svolto sedute individuali. Come Gabbiadini e Ronaldo Vieira che sicuramente salteranno l'Inter perché ancora infortunati. Ieri è iniziata la vendita libera dei biglietti su Ticketone e nelle ricevitorie autorizzate e al momento sono 4 mila i biglietti venduti, di cui mille di tifosi dell'Inter che hanno già esaurito la gabbia".