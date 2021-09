Samp, contro l’Inter gli Ultras diserteranno la gradinata: il motivo. I tifosi nerazzurri…

Gli Ultras Tito, il principale gruppo della Sud, per il match tra Samp e Inter diserteranno la gradinata

Gli Ultras Tito, il principale gruppo della Sud, per il match tra Samp e Inter diserteranno la gradinata. "Non ci sono ancora le condizioni per entrare allo stadio ma all'esterno non mancherà il nostro appoggio alla Sampdoria: l'appuntamento è fissato per domenica mattina alle 10 in corso De Stefanis, all'ingresso dei Distinti, per accogliere il pullman e far sentire la nostra vicinanza e il calore".