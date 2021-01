Samp-Inter, i precedenti: nerazzurri a un passo dalla storia. Il punteggio più frequente…

L’Inter si prepara alla trasferta di Genova, dove domani affronterà i padroni di casa della Sampdoria a Marassi nel sedicesimo turno di Serie A. Le due squadre si affrontano per la centoventisettesima volta nel massimo campionato italiano: ecco i numeri dei precedenti tra blucerchiati e nerazzurri.

“Sono 126 i precedenti tra Inter e Sampdoria in Serie A con un bilancio di 69 successi nerazzurri contro i 20 blucerchiati – 37 pareggi completano il quadro. L’Inter ha vinto tutte le ultime sei partite di Serie A contro la Sampdoria; soltanto a cavallo degli anni ’40 e ’50 i nerazzurri hanno registrato sette successi consecutivi contro i blucerchiati nella competizione.

L’ultimo pareggio tra Inter e Sampdoria in Serie A risale all’ottobre 2015 (1-1 con le reti di Muriel e Perisic); da allora, sette successi nerazzurri e due blucerchiati. L’Inter ha trovato il gol in nove delle ultime 10 sfide di Serie A contro la Sampdoria: l’ultimo portiere blucerchiato ad aver mantenuto la porta inviolata contro i nerazzurri in campionato fu Christian Puggioni nell’ottobre 2016. L’Inter ha vinto tutti gli ultimi quattro confronti in Serie A contro la Sampdoria disputati di mercoledì: l’ultima vittoria ligure contro i nerazzurri in questo giorno della settimana risale ad aprile 1996 (2-0) con Roy Hodgson sulla panchina meneghina e Sven-Göran Eriksson su quella blucerchiata.

Il punteggio più frequente tra Inter e Sampdoria in Serie A è il pareggio a reti inviolate, esito di 16 precedenti, l’ultimo dei quali risale però al 2010. L’Inter ha vinto tutte le ultime tre trasferte di Serie A in casa della Sampdoria, dopo che aveva strappato solo un punto nelle tre precedenti (2P). Dopo una serie di sette partite, tra il 2015 e il 2018, in cui aveva raccolto soltanto un punto, l’Inter ha vinto tutte le ultime sei sfide di Serie A disputate al Ferraris contro Sampdoria e Genoa. L’ultima volta che la Sampdoria ha segnato più di due gol contro l’Inter in Serie A in una gara casalinga risale a marzo 1999 (4-0, con tripletta di Montella e un gol di Ariel Ortega)”.