Sampdoria, Amione: “Un punto d’oro contro una squadra fortissima come l’Inter”

Bruno Amione, difensore della Sampdoria, ai microfoni del canale ufficiale blucerchiato ha commentato il pareggio per 0-0 ottenuto contro l'Inter: "Per noi questo punto è importantissimo, un punto d'oro contro una squadra fortissima come l'Inter. Sono forti, hanno giocatori che giocano bene, due attaccanti fortissimi come Lukaku e Lautaro, ma abbiamo giocato bene, correndo e lottando su ogni pallone per 90 minuti, dando il 100%. Adesso dobbiamo riposare e pensare alla gara con il Bologna, per noi è fondamentale conquistare i 3 punti".