Serie A – La Sampdoria cade in casa contro il Bologna. Udinese-Sassuolo 3-2

I risultati delle gare delle 15 della dodicesima giornata di Serie A

Continua il periodo nero per la Sampdoria che al Ferraris incappa nella terza sconfitta consecutiva. La squadra di D'Aversa, sempre più in bilico, perde in casa contro il Bologna, risultato finale 2-1 (Svanberg, Thorsby, Arnautovic). L'altra dalla delle 15, quella tra Udinese-Sassuolo, va alla squadra di Gotti reduce dal ko contro l'Inter. I bianconeri vincono dopo una gara molto combattuta e ricca di gol, risultato finale 3-2 (Deulofeu, Berardi, Frattesi, aut. Frattesi e Beto).