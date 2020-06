CdS – Inter, contro la Sampdoria spazio a Gagliardini: un precedente fa ben sperare

L’infortunio di Marcelo Brozovic aumenta i problemi a centrocampo dell’Inter di Antonio Conte, già costretto a fare i conti con i farfait di Matias Vecino e Stefano Sensi. Il posto del croato, come scrive il Corriere dello Sport, verrà preso da Roberto Gagliardini:

“Conte è in piena emergenza a centrocampo dove ha solo quattro elementi disponibili, più il baby Agoumé, per tre posti. Inamovibili nel 3-4-1-2 Barella e il trequartista Eriksen, il posto del croato sarà preso da Gagliardini, in vantaggio su Borja Valero e in rete all’andata nel 3-1 al Ferraris“.