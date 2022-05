Sampdoria, Giampaolo offre asado per tutti prima della gara con l’Inter

Il tecnico blucerchiato ha organizzato una grigliata per squadra, staff, dirigenti, dipendenti e collaboratori

Asado per tutti. Lo ha offerto Marco Giampaolo a squadra e staff, dirigenti, dipendenti e collaboratori, convocando Hector, amico argentino direttamente da San Benedetto del Tronto. Un barbecue tutto blucerchiato al "Mugnaini" di Bogliasco, addolcito dalla piccola pasticceria di Poldo. Un'occasione per stare insieme, come in famiglia, per festeggiare la salvezza e brindare alla Sampdoria che sarà, anche in compagnia del presidente Marco Lanna e del Consiglio d'Amministrazione al completo.