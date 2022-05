Samp, Giampaolo concede il giorno libero: domani la ripresa verso l’Inter

Le ultime sui blucerchiati, prossimi avversari dell'Inter nell'ultimo turno di campionato a San Siro domenica

Dopo il successo per 4-1 a Marassi contro la Fiorentina, Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, ha concesso un giorno libero ai suoi. Come comunicato dal club blucerchiato, la squadra tornerà domani a lavorare in vista della sfida contro l'Inter, in programma domenica alle 18:00 a San Siro.