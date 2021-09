Dragusin: “Non vedo l’ora di giocare. Ringrazio la Samp e il presidente Ferrero”

Il difensore della Sampdoria, prossimo avversario dell'Inter domani alle 12.30, ha parlato della sua nuova esperienza

"Non vedo l'ora di giocare, sensazioni buone. Ringrazio la Sampdoria e il presidente Ferrero che mi ha dato l'opportunità di crescere qua. L'esordio a Genova un momento molto bello, ho sentito la pressione per essere entrato in una partita di Serie A. Leggo bene le azioni, sono bravo in marcatura e ho buona tecnica. Obiettivo è crescere e aiutare la squadra più che posso, dobbiamo cercare di arrivare il più in alto possibile. Ci tengo a dimostrare le mie qualità".