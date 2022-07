Sampdoria, Lanna: “Candreva via? Qualcuno andrà, ma non abbiamo deciso nulla”

Le parole del presidente blucerchiato: "Non dobbiamo fare cose affrettate. La squadra c’è, sono arrivati giovani e spero che in tanti rimangano”

Intervenuto durante la presentazione di Samp City, Marco Lanna, presidente dei blucerchiati, ha parlato così del possibile addio di Antonio Candreva: “Sono tutte cose ancora da decidere. Qualcuno andrà via ma ancora non è stato deciso nulla. Il mercato è lungo, non c’è fretta. Non dobbiamo fare cose affrettate. La squadra c’è, sono arrivati giovani e spero che in tanti rimangano”.