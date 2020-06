Sampdoria, Ranieri: “Campionato falsato. L’Inter? L’ho vista molto bene contro il Napoli”

La Serie A è pronta per tornare nuovamente in campo dopo la lunga sosta forzata causata dall’epidemia di coronavirus. L’Inter di Antonio Conte riparte dal recupero contro la Sampdoria, in programma domenica sera. Claudio Ranieri, tecnico dei blucerchiati, ha parlato ai microfoni del Corriere dello Sport.

Domenica la Samp torna in campo contro l’Inter, tra cinque giorni la Roma. Riparte il campionato.

“Un campionato falsato, anomalo, ma che si deve finire per cause di forza maggiore. Quindi concludiamolo e via, ci aspettano due mesi intensissimi. Adesso si riparte e vediamo quello che succede, senza i tifosi sarà terribile. Il pubblico in una partita di calcio è tutto“.

Voi avete avuto dodici casi di giocatori contagiati. Un handicap in più.

“Vedo questi ragazzi che fanno più fatica di altri a recuperare, prima non era così. Abbiamo fatto dei test, siamo riusciti a valutare chi è rimasto sui livelli di prima e chi ha perso qualcosa“.

E’ stato difficile preparare la squadra dopo due mesi di lockdown?

“I ragazzi hanno fatto un buon lavoro, anche se chiusi dentro quattro mura. Abbiamo organizzato allenamenti per cercare di non avere infortuni. Quando ci siamo ritrovati stavano bene. Psicologicamente vedremo sul campo su chi ha pesato di più questo lockdown. Adesso la cosa più importante è la testa, capire quanto questo Covid ha condizionato i giocatori per la lontananza dai campi di calcio e per la difficoltà nelle relazioni sociali. A tutti noi in questo periodo sono mancati gli affetti, le persone care“.

Domenica l’Inter e mercoledì la Roma. Un ritorno in campo da brividi.

“Il calendario è tosto, se va bene entriamo subito in forma. Dobbiamo affrontare queste due partite con spirito positivo, sapendo di andare a incontrare due corazzate“.

Come ha visto l’Inter in Coppa Italia?

“Molto bene, ha creato tanto, ha pressato tantissimo, ha fatto girare la palla velocemente. Ha incontrato solo un grande Ospina“.