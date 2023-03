Sampdoria, Stankovic: “I ragazzi sono dei leoni. Non molleremo”

Dejan Stankovic ha commentato a DAZN la sfida del Ferraris vinta dalla sua Sampdoria contro il Verona. Queste le sue parole: "I miei ragazzi meritano di essere applauditi. Noi sappiamo che non è facile, ma noi non molliamo e lavoriamo. Voglio sempre una squadra in campo che si aiuti l'un l'altro. Nel primo tempo siamo stati una bella squadra di grande qualità, mentre nel secondo tempo è arrivata un po' di paura. Abbiamo accettato 45 minuti di difficoltà. A volte accetto di giocare male un tempo e vincere piuttosto che avere complimenti per la prestazione e tornare a casa senza punti. Il calcio italiano è molto impegnativo, bisogna spendere molte energie per portare a casa tre punti. I miei ragazzi sono dei leoni.

La prestazione di Nuytinck? Bram è un esempio per i giovani, sta dando tutto se stesso come tutti gli altri. I ragazzi devono vedere lui, Gabbiadini e gli altro over 30 come si allenano e si curano, sono degli esempi. Stanno dando tutto anche con qualche rischio, senza fare domande e mi danno la forza per andare avanti perché abbiamo uomini che non hanno paura di soffrire. Abbiamo regalato una gioia ai tifosi che quest'anno sono da 10 e lode. L'esultanza a fine partita? Aspettavo questa corsa da un paio di mesi. Mi è mancata tantissimo questa sensazione.