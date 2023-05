Samuel: “City? Mi fido di Inzaghi e dei ragazzi. L’Inter ha meritato la finale. Lautaro…”

"Come si ferma Halaand? Non c'è un segreto, si ferma aiutandosi tutti, di reparto. È un giocatore che ha fatto molti gol, in generale è una squadra completa, però è una partita e l'Inter se la giocherà di sicuro. Lautaro? Lo vedo leader, sono contento perché ha la fascia. Mi auguro per lui che faccia una grandissima finale. Ci teniamo tanto a Lautaro, sia a lui che al Tucu e speriamo che l'Inter riesca a vincere".

"Le italiane in finale? Nessuna vuole affrontare le italiane quando parli all'estero, questo è il momento del calcio italiano e sono contento. Similitudini tra questa Inter e quella del Triplete? Non lo so, sistema di gioco diverso, non mi piace fare paragoni. Hanno meritato di arrivare in finale. Retegui? Sono valutazioni che deve fare l'Inter, non io. Lautaro Pallone d'Oro? Lui vuole vincere i premi personali vengono dopo, anche se lui potrebbe vincerlo tranquillamente. Messi? Deciderà lui insieme alla sua famiglia".