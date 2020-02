In tribuna a Udine il muro sacro dell’Inter di Mourinho. Nel mirino due osservati speciali

Una vecchia conoscenza nerazzurra in tribuna al Friuli Udinese-Inter. Si tratta dell’ex difensore Walter Samuel che con la maglia interista ha vinto tutto. Il muro sacro dell’Inter di Mourinho è oggi vice allenatore della Nazionale argentina. Chissà che il viaggio non sia stato programmato prima che si sapesse della squalifica di Lautaro Martinez per due giornate. Il braccio destro del ct Scaloni, in ogni caso, è arrivato a Udine per osservare da vicino De Paul e Juan Musso, secondo quanto riportato da Skysport.

(Fonte: Skysport)