Inter, Samuel incorona De Vrij: “È molto forte e gioca ad alti livelli con regolarità da anni”

Stefan De Vrij vuole raccogliere la sua eredità, Walter Samuel si complimenta e ammette ai microfoni de’ La Gazzetta dello Sport: “Mi sento onorato di questi complimenti fatti da Stefan, lui è un difensore molto forte e mantiene da anni un livello molto alto con regolarità“. Il riferimento è all’intervista rilasciata alla Rosea dall’olandese, che ha dichiarato: “Ho avuto la fortuna di parlare con Samuel un paio di volte per qualche evento: è una brava persona e un difensore fortissimo“.

“13 trofei in 9 stagioni da leader. In 236 partite all’Inter, Samuel ha segnato 17 gol (diciassette) di cui alcuni immagine di copertina dei ricordi più cari di un’epoca: il 2-2 alla Dinamo Kiev o il 4-3 in rimonta sul Siena al 93′” sottolinea La Gazzetta dello Sport. Il difensore argentino è considerato un vero e proprio simbolo di un’era e una pietra angolare dell’Inter del Triplete di José Mourinho. Ora tocca a De Vrij e per l’olandese non sarà facile raccogliere la pesante eredità dell’argentino.