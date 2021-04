Samuel: “Inter compatta e concreta, ha calciatori top. Conte ha trovato la chiave per…”

L'ex difensore dell'Inter, Walter Samuel, ha parlato ai microfoni dei canali ufficiale dell'Hellas Verona a due giorni dalla sfida

"Che Inter troverà il Verona? Una squadra compatta e concreta, molto equilibrata e che annovera tante individualità di primissimo livello. Conte ha trovato la chiave per far esprimere al meglio i talenti che ha nella sua 'rosa'.

"Cosa penso del Verona di Juric? Il mister è riuscito a trasmettere alla squadra un'idea di gioco chiara e coraggiosa. Mi piace molto come prepara le partite perché prova sempre ad imporsi sull'avversario, qualunque esso sia, senza timori reverenziali e con una chiara predisposizione ad un calcio offensivo e non speculativo. Si può definire un calcio 'totale', quello di Juric. Entusiasmante. Apprezzo molto la sua filosofia di gioco: trovo delle similitudini con quella di molti allenatori con cui ho avuto il piacere di lavorare e, anche per questo, ho chiesto di poter assistere ad un suo allenamento a Peschiera. E' stato un momento di grande crescita per me.