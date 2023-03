Samuel: “Lautaro uomo in più. Inter, non vedo così tutto nero, sono fiducioso”

Intervistato da Il Giorno, Walter Samuel analizza la stagione dell'Inter. Per l'ex difensore nerazzurro la situazione non è così negativa: "Hanno qualità, ma sono molto incostanti ed è un peccato perché la zona Champions avrebbe già potuto essere molto più vicina".

"Ma sono fiducioso per ogni traguardo perché nelle partite secche l’Inter poi riesce a dare il massimo. Io non vedo poi così tutto nero. Poi Lautaro resta l’uomo in più: al Mondiale ce lo siamo goduto, ha tanto da dare e lo vedo entusiasta all’Inter".