Certo, l'Inter arriverà molto più tranquilla perché in campionato è messa bene. — "Sì, può essere, ma non puoi stare tranquillo perché la Juve, non avendo la Coppa, è sempre vicina, è una cosa di cui si parla tanto qui in Italia. Vedono ancora opzioni per la Juve, e potrebbero essere opzioni reali perché l'Inter ha anche la Champions e questo a volte logora, no? E possono aspettarsi un passo falso. Ma ecco, penso che l'Inter sia la squadra da battere qui in Italia perché è molto forte. Non si tratta solo degli undici titolari, ma di tutti i giocatori perché in generale hanno una grande squadra".

Lautaro Martínez ha segnato 19 gol in 21 partite in Italia, come vedi la sua stagione? — "Se Lautaro non sta vivendo la sua stagione migliore, sta vivendo una delle migliori. E questo mi rende molto felice per lui a livello personale, per quanto gli vogliamo bene e per l'interesse della Nazionale. Lautaro ha tanti gol, la verità è che vede tanto il gol. Questo è sicuramente importante. Lui è felice qui in Italia, e beh penso che anche questo conti. E' il nuovo capitano dell'Inter. Sono cose che si sommano e questo mi fa molto piacere per lui".

Tu, nove anni da giocatore dell'Inter, cosa significa Simeone per i tifosi dell'Inter? — "Amano molto il Cholo e lo rispettano anche molto. Incontrare l'Atletico non è facile e genererà rispetto. Poi inizierà la partita e tutto sarà dimenticato. Ma anche il Cholo ha giocato qui e ha fatto molto bene. Si è parlato più volte che potrebbe venire qui ad allenare, penso che potrebbe anche essere nella sua mente di venire in Italia prima o poi. Se non sbaglio una delle squadre che vorrebbe allenare sono Inter e Lazio".

(Mundo Deportivo)

