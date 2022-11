San Siro, Boeri: “Progetto vincitore? Si può fare di meglio. E c’è un problema”

"Spostando il tunnel Patroclo che passa sotto San Siro e che andrà comunque rimesso a posto, si riesce a mettere lo stadio in una posizione, secondo me, più intelligente di quella scelta dai progetti vincitori, che sono in qualche modo decisioni che hanno messo lo stadio troppo vicino alle residenze. Questo per me è un problema". Così Stefano Boeri, architetto, presidente di Triennale, a margine di "Italia-Direzione Nord", l'evento in corso al Palazzo delle Stelline di Milano.