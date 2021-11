Milan-Inter, in 57mila pronti a riempire San Siro. Collegamenti tv da oltre 150 paesi

La sfida tra Inter e Milan è sempre molto sentita in Italia, ma verrà seguita anche a livello internazionale

"Il derby riapre ai tifosi: manca da inizio febbraio 2020, prima che la pandemia chiudesse le porte al campionato. L’ultima volta, senza limitazioni, San Siro era stato riempito da 75.817 spettatori (festa nerazzurra per il derby vinto in rimonta dall’Inter). Domani sera il sold-out assoluto è impedito dalle disposizioni anti Covid, che permettono cancelli aperti al 75%: tradotto, i presenti saranno 57mila, con pullman di tifosi rossoneri (padroni di casa) in arrivo anche da Slovacchia e Albania. Il derby mantiene il suo fascino internazionale, e per chi non sarà in città restano possibili collegamenti tv da oltre 150 paesi del mondo, dal Giappone a Trinidad e Tobago, dall’Uganda a Hong Kong. Primato anche di telecamere disposte sul campo: saranno 30 a inquadrare il match", come riporta La Gazzetta dello Sport.