San Siro, al via i lavori per sistemare il campo. L’agronomo: “Pronto per il derby”

Comincia oggi la sostituzione del manto erboso del Meazza, pesantemente condizionato dai numerosi impegni di Inter e Milan

Cominciano oggi i lavori di rifacimento del manto erboso di San Siro, finito nel mirino per il suo pessimo stato e costretto a un tour de force che ne ha ulteriormente peggiorato le condizioni. Giovanni Castelli, agronomo responsabile del prato del Meazza, ne ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: "Tranquilli, siamo pronti a partire con il lavoro di sostituzione e ricucitura del terreno di gioco. Il derby avrà il manto erboso che una sfida così importante e spettacolare merita, e avevamo garantito fino alla sosta di Natale. Il calendario è stato troppo fitto di appuntamenti e il campo ne ha risentito: pensate che dalla Befana a ieri sera a San Siro sono state fatte 7 partite tra A e Coppa Italia, a cui dobbiamo aggiungere la Supercoppa, che durante la premiazione ha portato circa trecento persone in campo. Una volta sono state giocate due partite in appena 24 ore e in altri due casi due gare a distanza di 48 ore. Capiamo il disagio per i protagonisti, ma possiamo garantire che dopo la pausa sarà come giocare in un campo nuovo".